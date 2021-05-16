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三大金控法說 牽動股價

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導
圖／經濟日報提供
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本周上市櫃法說會聚焦金控公司，尤其國內金控獲利前三強的國泰金控、中信金控與富邦金控更是市場焦點，也是兩大壽險金控一年一度公布隱含價值EV與精算評估價值AV的時刻，被視為是最重要的股價參考重點值，去年壽險業淨值普遍繳出亮眼成績，預料將釋出好消息，有助股價反彈上攻。

國泰金明（17）日將召開第1季法說會，同時公布2020年底國壽隱含價值（Embedded Value，EV）。國壽2019年底隱含價值9,350億元，僅年增近4%，換算成金控的每股EV為74.1元，2018年時為71.5元。當年調幅不高是考量長期利率保守、10年與30年債券殖利率低、以及對新錢報酬率保守所致，不過今年這情形已有好轉。

從國壽2020年底淨值就高達9,048億元，相較於2019年底還不到6,000億元，淨值占EV重要成份來看，去年底的每股EV應該會有顯著的提升。

精算評估價值（Appraisal Value，AV）方面，去年國壽異常保守，2019年年減1,090億元，讓金控每股AV從2018年的107.5降至98.4元。市場關注即將公布新假設。

富邦金20日法說會同樣會公布去年EV與AV。2019年底富邦壽隱含價值6,052億元，較2018年上升26.5%，金控每股EV59.1元。

富邦人壽2020年淨值增加近1,500億元，較2019年增加1,366億元還高，此部分有助即將公布EV。

AV則要計入未來20年新契約價值假設，富邦壽2019年底的AV為8,941億元，換算金控每股AV87.4元，市場也靜待是否出現變化。

在19日舉行法說會的中信金，外界最關注花旗集團將出售台灣的個人金融業務，中信金是否有意且有能力承接，藉此一舉重回國內信用卡刷卡王的地位，更加拓展國內財富管理業務。

中信 信用

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