陽明、長榮 違約交割增加

台股本波急殺讓投資人措手不及，證交所統計，昨（14）日證券商申報集中市場單日違約買進加計賣出金額3.1億元，是去年6月來最多，買賣相抵後為5,146萬元，是2019年2月有統計以來最高。

以昨日違約交割標的來看，主要集中在陽明、長榮、中鴻等三檔近期漲多後拉回凶猛的傳產原物料熱門股，金額分別為1.03億元、0.35億元、0.39億元，其中，陽明較多的申報違約券商為元大中和0.55億元、元富烏日0.20億元，中鴻則為元富烏日0.19億元。

櫃買市場方面，昨日違約買進加計賣出金額538萬元，買賣相抵後為144萬元。

證交所表示，台股為「T+2」交割制度，昨日證券商申報的違約反映12日的交易結果，雖然買賣合計、買賣相抵後金額均創近來新高，但與當日成交量7,828億元相較，仍在合理範圍內。