聽新聞
test
0:00 / 0:00
星政府退出金控雙雄 國泰富邦十大股東沒外資
新加坡政府過去都是富邦金、國泰金的擁護者，不過二大金控最新公布的前十大股東名單中，「花旗台灣受託保管新加坡政府投資專戶」雙雙從二家金控的前十大股東名冊中消失，為八年來首見；而台塑集團首度進入國泰金前十大股東，也引發不少側目。
2011年~2018年間，國內二大金控深受外資法人機構喜歡，不僅是新加坡政府投資專戶，像是2014年的阿布達比投資局、2015年的大通沙烏地阿拉伯中央銀行專戶等，都是國泰金主要十大股東常見名單。
近年來主要政府主權基金與指數基金法人紛紛退場，今年無論是國泰金或富邦金，前十大股東中都沒有外資。
新加坡政府從2011年成為國泰金前十大股東，從2014年成為富邦金前十大股東。新加坡政府前一年（2020）還持有富邦金1億3,716萬股，持股比重1.34%，也持有國泰金股票達到1億5,747萬股，占比為1.07%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言