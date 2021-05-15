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星政府退出金控雙雄 國泰富邦十大股東沒外資

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

新加坡政府過去都是富邦金國泰金的擁護者，不過二大金控最新公布的前十大股東名單中，「花旗台灣受託保管新加坡政府投資專戶」雙雙從二家金控的前十大股東名冊中消失，為八年來首見；而台塑集團首度進入國泰金前十大股東，也引發不少側目。

2011年~2018年間，國內二大金控深受外資法人機構喜歡，不僅是新加坡政府投資專戶，像是2014年的阿布達比投資局、2015年的大通沙烏地阿拉伯中央銀行專戶等，都是國泰金主要十大股東常見名單。

近年來主要政府主權基金與指數基金法人紛紛退場，今年無論是國泰金或富邦金，前十大股東中都沒有外資。

新加坡政府從2011年成為國泰金前十大股東，從2014年成為富邦金前十大股東。新加坡政府前一年（2020）還持有富邦金1億3,716萬股，持股比重1.34%，也持有國泰金股票達到1億5,747萬股，占比為1.07%。

國泰金 富邦金 股東

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