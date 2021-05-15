中鋼：陸鐵礦砂行情回落…短期效應

針對中國大陸鐵礦砂連日來大幅跌價，中鋼表示，應僅是短期反應，在國際經濟加速成長及景氣強勁復甦下，全球各地鋼品拉貨潮正一波接著一波，由此可看出鐵礦砂和鋼價後市將處於易漲難跌格局。

中鋼分析，大陸鐵礦砂此次跌勢，主要是大陸國務院總理李克強日前要求相關單位有效因應大宗商品價格過快上漲及其造成的連帶影響，引領市場炒作氛圍降溫。

依據大陸現今粗鋼產能來看，其一年從兩大礦區澳大利亞和巴西進口鐵礦砂約10億至11億公噸，統計對岸港口每月庫存量約保持在1億至1.3億公噸間，按目前維持正常水位研判，原料行情回落應僅是短期效應。

中鋼指出，在國際經濟加速成長及景氣強勁復甦下，各主要經濟體第1季GDP表現亮眼，美國GDP增速高達6.4%，大陸則創下18.3%的驚人增幅；加上受惠各國加速疫苗接種及持續加碼的紓困措施，未來消費及投資動能續強。

以歐、美鋼廠接單為例，訂單交期已排到第4季，報價更是漲翻天，同時帶動亞洲鋼價水漲船高；一級鋼廠如大陸寶武鋼及越南河靜相繼開出高盤，其中河靜6至7月交期的熱軋價格更調漲每公噸120美元。至於該公司6月內銷月盤基價也有8%的平均調幅。

中鋼認為，面對經濟復甦引發全球鋼鐵需求大增，在供應吃緊及煤鐵原物料、運輸、環保議題等各項成本飆漲帶動下，高鋼價將逐漸成為疫後新常態。