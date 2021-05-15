寶成給力 Q1純益創新高

全球製鞋龍頭寶成昨（14）日公告第1季合併財報，合併營收708.95億元，年增19.3%，為歷史同期次高，歸屬母公司稅後純益62.76億元，年增429.3%，獲利創歷史單季新高，每股純益2.13元。

寶成表示，第1季合併營收創歷史同期次高，除因新冠肺炎疫情導致去年同期低基期效應，也顯示全球經濟持續從疫情造成的衝擊中復甦，集團對產業前景與目標達成保持信心。

以營運部門別來看，來自鞋類製造的營收387.22億元，年增2.0%，主要獲益於鞋類產品的全球市場需求回溫，生產效率提升，且品牌客戶訂單增加所致。

運動用品零售及品牌代理業務營收為319.88億元，年增50.1%，則因大陸地區疫情自去年第2季轉趨和緩，帶動運動用品消費市場快速回升，今年第1季銷售表現延續營運向上態勢。

隨著營運重回增長軌道，鞋類製造業務產能利用率穩定提升，運動用品零售及品牌代理業務銷售組合也持續改善，寶成第1季合併營業毛利182.13億元，年增43.2%，合併營業毛利率為25.7%，較去年同期21.4%增加4.3個百分點。

合併營業外收入方面，第1季依權益法認列的投資收益為52.16億元，較去年同期增加30.92億元，其中以寶成持股20%的潤成投控轉投資南山人壽保險營運表現最亮眼，第1季就認列46.88億元，較去年同期大增26.74億元。

第1季金融商品評價淨利益增加11.06億元，淨外幣兌換利益減少1.82億元。因此，寶成第1季合併營業外淨收益58.32億元，較去年同期增加214.4%達39.77億元。

儘管今年初全球經濟展望正向，但寶成也提醒，疫情發展及疫苗效益的不確定性仍將影響市場需求。