寶成給力 Q1純益創新高

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

全球製鞋龍頭寶成昨（14）日公告第1季合併財報，合併營收708.95億元，年增19.3%，為歷史同期次高，歸屬母公司稅後純益62.76億元，年增429.3%，獲利創歷史單季新高，每股純益2.13元。

寶成表示，第1季合併營收創歷史同期次高，除因新冠肺炎疫情導致去年同期低基期效應，也顯示全球經濟持續從疫情造成的衝擊中復甦，集團對產業前景與目標達成保持信心。

以營運部門別來看，來自鞋類製造的營收387.22億元，年增2.0%，主要獲益於鞋類產品的全球市場需求回溫，生產效率提升，且品牌客戶訂單增加所致。

運動用品零售及品牌代理業務營收為319.88億元，年增50.1%，則因大陸地區疫情自去年第2季轉趨和緩，帶動運動用品消費市場快速回升，今年第1季銷售表現延續營運向上態勢。

隨著營運重回增長軌道，鞋類製造業務產能利用率穩定提升，運動用品零售及品牌代理業務銷售組合也持續改善，寶成第1季合併營業毛利182.13億元，年增43.2%，合併營業毛利率為25.7%，較去年同期21.4%增加4.3個百分點。

合併營業外收入方面，第1季依權益法認列的投資收益為52.16億元，較去年同期增加30.92億元，其中以寶成持股20%的潤成投控轉投資南山人壽保險營運表現最亮眼，第1季就認列46.88億元，較去年同期大增26.74億元。

第1季金融商品評價淨利益增加11.06億元，淨外幣兌換利益減少1.82億元。因此，寶成第1季合併營業外淨收益58.32億元，較去年同期增加214.4%達39.77億元。

儘管今年初全球經濟展望正向，但寶成也提醒，疫情發展及疫苗效益的不確定性仍將影響市場需求。

寶成 疫情

延伸閱讀

鈞興Q1每股純益2.68元 訂單滿到Q3

就市論勢／晶圓代工、鋼鐵 可低接

期貨商論壇／中鋼期 伺機布局

神祕鞋王張聰淵 勇奪台灣首富

相關新聞

寶成給力 Q1純益創新高

全球製鞋龍頭寶成昨（14）日公告第1季合併財報，合併營收708.95億元，年增19.3%，為歷史同期次高，歸屬母公司稅後...

豐興鋼筋價 挑戰連八紅

國際廢鋼行情持續攀升下，以豐興（2015）為首的全台鋼筋廠下周鋼筋盤價將挑戰連八周漲價，市場預期每公噸起碼有500元調漲...

寶成調整產品組合 成效顯現

寶成第1季營收與獲利表現同步亮眼，明顯優於市場預期，除了轉投資南山人壽業外收益挹注外，寶成積極調整產品組合，推升製鞋平均...

中鋼：陸鐵礦砂行情回落…短期效應

針對中國大陸鐵礦砂連日來大幅跌價，中鋼表示，應僅是短期反應，在國際經濟加速成長及景氣強勁復甦下，全球各地鋼品拉貨潮正一波...

陽明、長榮 違約交割增加

台股本波急殺讓投資人措手不及，證交所統計，昨（14）日證券商申報集中市場單日違約買進加計賣出金額3.1億元，是去年6月來...

星政府退出金控雙雄 國泰富邦十大股東沒外資

新加坡政府過去都是富邦金、國泰金的擁護者，不過二大金控最新公布的前十大股東名單中，「花旗台灣受託保管新加坡政府投資專戶」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。