永豐餘營運 逐季加溫

永豐餘（1907）昨（14）日舉辦法說會，永豐餘發言人殷國堂表示，疫情發展以來，永豐餘部分事業單位因疫情得到額外商機，受影響僅是少數，今年應可以樂觀看待。工紙市場在疫情之後，對正常需求有一點扭曲，因疫情停頓的需求並沒有被補足，工紙的產業特性就是第1季是淡季，之後逐季加溫，第4季耶誕節和農曆年前拉貨需求，因此最旺。

永豐餘公告第1季合併營收213.14億，營業利益27.39億元，較去年同期成長198.8%，較前季成長40.6%；稅後純益15.58億元，較去年同期成長145.3%，較前季成長42.7%；每股盈餘0.94元，較去年同期成長147.4%。

永豐餘表示，自去年疫情後便關注各供應鏈的變化，積極因應。第1季林漿紙事業群因市場需求帶動漿價回升，獲利轉正；工紙紙器事業群因應台灣、越南、大陸三地經濟復甦，價量成長，目前包括台灣、越南、大陸產能皆是滿載，各廠稼動率皆近100%。申豐特用應材醫療用乳膠產品營收獲利同步提升。

目前看來第2季仍需面對原物料供需仍失衡、全球運費持續高漲、經濟快速復甦導致勞動力不足等不確定因素，永豐餘因應市場需求，越南紙器廠將於第2季完成產能擴充。

歐盟宣示將在2050年達成淨零碳排，並將在今年6月公布「碳關稅」方案，預計於2023年開始課徵碳關稅。永豐餘的投資組合，從造林到造紙，林漿紙一貫，已形成完整的固碳產業鏈。

殷國堂表示，永豐餘將不斷創新，落實水、紙張、再生能源、農業、碳等五大循環全循環應用；持續以纖維素、澱粉等透過光合作用而產生的碳水化合物生物基質醣類為原料，投入創新技術，提升應用價值。

朝向特殊材料科學邁進，開展具有產生能源及減少碳排雙重效益的醣經濟。