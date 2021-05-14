美課反傾銷稅 泰豐虧損

受到美國反傾銷稅的衝擊，泰豐（2102）昨（14）日公告今年第1季財報，稅後淨損2.65億元，換算每股淨損0.57元。

在此之前，國內輪胎雙雄正新、建大前幾天已陸續公布第1季財報，受惠國際車市場大好，正新今年首季稅後純益18.14億元，雖較去年第4季的旺季下滑42.77%，但比起去年同期大虧19.88億元，成功逆轉勝，換算單季每股獲利0.56元，為近四年同期新高。

建大第1季稅後純益6.82億元，不但比去年同期轉虧為盈，且比起去年第4季成長87.8%，換算單季每股純益高達0.75元，創下近四年多來的最佳單季獲利成績。

美國商務部針對台、韓、泰、越的轎車胎及輕卡車胎輸美進行「雙反」調查，去年底公布初判結果，台灣加權平均稅率為88.82%，遠高於韓國的27.81%，越南的22.3%，和泰國的16.66%，對於國內輪胎出口到美國形成重傷害。

其中泰豐以生產轎車胎、輕卡車胎等四輪車胎為主，剛好是此次美國反傾銷稅的重災區；加上泰豐兩大生產基地包括桃園中壢廠和觀音廠，全部集中在台灣，不像正新、建大等廠有海外廠可以調度產能支應，泰豐的調度空間相對薄弱，在這波反傾銷稅衝擊下首當其衝。

南港第1季營業利益6,800萬元，較去年同期1.44億元和去年第四季的3.71億元也是大幅衰退，靠著業外挹注讓稅後純益拉到2億元，主要也是因為美國反傾銷稅的問題。