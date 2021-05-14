Q1 EPS／晶華2.11元 大幅成長
晶華（2707）上季稅後淨利為2.95億元，年增率87.27%，每股稅後純益2.11元，比去年同期EPS 1.16元成長；主要是今年第1季疫情較為穩定，除落實防疫措施也推出多項行銷方案，台北晶華、台南晶英、晶泉丰旅及子公司太魯閣晶英與達美樂的營收及獲利都有成長挹注，推升第1季獲利寫下佳績。
近日本土確診案例增加，晶華酒店表示，自2020年起開始積極發展美食外帶以及宅食經濟服務，5月份加碼推出數十款由各餐廳中西行政主廚聯手設計的現煮外帶佳餚與冷凍常溫禮盒，讓消費者在家即可輕鬆享用五星級料理，此項服務也延伸至外送領域，晶華酒店成立全台唯一的「美食快熱送車隊」，提供外送服務。
另外，針對有居家檢疫需求民眾的家人，集團旗下各酒店持續推出各式「保障家人．安心Long Stay」方案，也提供企業行號客製化的「行動會議室」及量身打造的辦公空間，為異地辦公分流措施預作準備。
展望後市的各項成長動能，晶華國際酒店集團在台灣市場的第15個據點，其中，捷絲旅台南十鼓館即預計在今年6月1日試營運。放眼海外市場，越南的富國島麗晶酒店目標下半年開幕，印尼峇里島、成都和三亞的麗晶據點也積極地在籌劃當中，準備迎接全球解封後的報復性旅遊潮。
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