豐興鋼筋價 挑戰連八紅

國際廢鋼行情持續攀升下，以豐興（2015）為首的全台鋼筋廠下周鋼筋盤價將挑戰連八周漲價，市場預期每公噸起碼有500元調漲空間，包括東鋼、海光和威致等營運也都可受惠，帶動各業者本季獲利進一步上攻。

據了解，豐興隨著國際鋼鐵原物料普遍走揚，本周一（10日）宣布調漲鋼筋盤價和廢鋼收購價，前者漲價每公噸500元，新牌價達每公噸2.15萬元；後者漲每公噸300元，新價為每公噸1.16萬元，進入第七周漲價。

豐興報價一出爐，立即引領其他鋼廠跟進、漲價，市場流通行情上揚達每公噸2.09萬至2.11萬元價位，而業界同時普遍採取限量接單做法，以免被走高的原料行情套牢，以本周來看，全台總單量約只有5萬公噸左右，不到以往的一半。

而國際廢鋼報價進入本周後，土耳其買家積極出手搶購行動下，依然呈現拉漲態勢，以美國貨櫃廢鋼為例，報價攀升為每公噸475至485美元，比前期440至445美元，高出35至40美元。日本散裝廢鋼也漲至每公噸510美元以上。讓下周鋼筋新盤價繼續處於走高通道。

市場人士認為，依廢鋼行情變化所增加的成本估算，鋼筋新價起碼每公噸有500元以上的漲價實力，有機會上看800元，為第八周漲價。

另外，未來隨著建廠、建案工地推進工程進度，用鋼下游庫存逐步去化，勢必再有新一波補貨動作，對各鋼廠營運將有進一步助益。

業者並指出，全台電爐廠即將進入夏季限電的減產階段；屆時，各鋼廠均會避開用電尖峰時段生產，以平常每天運作24小時來看，起碼會少了八小時的生產時間，在此同時，業界並配合限電進行設備檢修作業。

依業者大致估算，整體產量將比現行減少30%至40%，若以全月來看，全台鋼廠減少超過10萬公噸的供給量。因此，後續只要原料市場再有個風吹草動，勢必刺激買盤進場，屆時，各鋼廠將可順勢漲價，啟動新波漲勢。