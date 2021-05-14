Q1 EPS／復盛5.84元 後勁十足

高球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（14）日公告第1季財報，交出單季稅後純益7.65億元的成績單，年增77.8%，每股稅後純益達5.84元。該公司並指出，本季接單呈現淡季不淡，目前產能已達滿載水準，可挹注營運表現。

據了解，進入後疫情時代，自去年7月起美國各項高爾夫裝備銷量表現亮眼，促使品牌商加緊回補現有款式產品庫存和布局新款式產品上市，帶動以復盛應用為首的高球具代工廠訂單大幅跳升，並反映在營運表現上，而跨入今年後，市場盛況正擴大延燒。

復盛應用指出，美國高爾夫球場重新開放，下場打球人數持續攀升，使得下游高爾夫球通路庫存水準降低，加快高爾夫球品牌商新品推出時間，並回補庫存，引領該公司營運維持在高檔。

以營收來看，第1季為58億元，相較去年同期的36.26億元，成長60%，進而推升單季稅後純益7.65億元，比去年同期的4.3億元，增加77.8%，每股稅後純益達5.84元。復盛應用昨日上漲2.5元，收在201元。

展望前景，該公司進一步指出，以往第2季和第3季一向是營運淡季，惟客戶群正繼續展開新款式產品鋪貨作業和庫存回補，截至目前為止，本季產能已滿檔，第3季接單也甚為暢旺。