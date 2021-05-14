Q1 EPS／岱宇2.1元 毛利率揚

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）昨（14）日公布第1季合併財報，合併營收38.38億元、年增133%，稅後純益2.64億元、較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益2.1元，單季獲利創歷史同期新高。

岱宇指出，儘管第1季適逢全球航運缺櫃、新台幣升值等不利因素，加上股本膨脹12%影響，但受惠於歐美地區家用健身器材訂單需求依舊保持強勁，整體產能稼動率站穩高檔。

岱宇表示，受惠於全球居家健身風潮狂熱絲毫無退燒跡象，挹注旗下主力品牌，在歐美地區銷售依舊暢旺。岱宇旗下SOLE、XTERRA、SPIRIT等主力品牌，第1季營收比重分別為48%、15%、15%，相較去年同期為33%、9%、21%，隨著SOLE、XTERRA品牌於全球家用健身器材市場逐步墊高知名度，加上美國地區訂單需求熱絡，為集團營運挹注良好成長動能。

岱宇進一步表示，集團持續優化旗下兩岸生產基地產線效率，整體產能稼動率隨著訂單需求火熱而保持良好水準，並積極推出新產品優化產品組合結構。

雖然第1季面臨新台幣匯率、採購零組件原料價格上升等不利因素干擾，整體毛利率36.05%，仍較去年同期28.04%增加8.01個百分點；另一方面，集團也強化營運成本與費用管控，第1季營業利益率較去年同期-0.25%，提升至8.76%。

岱宇4月合併營收10.04億元、年增29.9%，累計前四月合併營收48.33億元、年增103.3%，雙雙創歷史同期新高。

岱宇表示，第2季向來為健身器材產業淡季，但受惠於居家健身風潮不減，旗下SOLE、XTERRA以及SPIRIT品牌家用健身器材訂單需求依舊暢旺，尤其SPIRIT品牌整體出貨表現依舊處於高水位。