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東元公司派、改革派鬥法

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導

東元（1504）董事改選倒數十天，公司派、改革派昨（14）日大鬥法。改革派董事提名人、東元現任董事黃立聰等人昨日到金管會證期局陳情，質疑公司派以防疫為由更換股東常會場地，憂心「大同亂局再現」。

公司派不甘示弱，提出二大國際投票顧問機構ISS與Glass Lewis一致建議，贊成公司派所提11名董事及獨董候選人。雙方較勁意味濃厚。

改革派由黃立聰與創始股東代表東元電機前董事孫嬿美，及獨董提名人全球人壽董事劉積瑄，三人向證期局提交陳情書。指出新股東會地點東元中壢廠區會議場所狹小，質疑可容納股東人數。改革派質疑，更改股東會地點是假防疫之名為之，恐重演去年大同股東會亂象。

改革派表示，菱光科技先前以東元股東身分，發函詢問東元公司選舉票格式及股東會相關事宜，但都未獲得明確回應。因此呼籲主管機關，應要求東元確保股東常會公平公正進行，股東會前日與當日都應派員監督。

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