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潤泰新每股稅後純益4.56元 創近八季新高

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

潤泰創新（9945）首季獲利繳出好成績，首季營收達52.37億元、年增35.7%，稅後純益達66.28億元，較去年同期大增1.2倍，每股稅後純益達4.56元，創近八季新高。

潤泰創新首季營收達52.37億元、年增35.7%，營業毛利10.25億元，毛利率為19.6%，業外部分在轉投資南山人壽之利益挹注下，推升整體獲利暴衝，稅後純益達66.28億元，較去年同期大增1.2倍，每股稅後純益達4.56元，創近八季新高；

潤泰新目前興建中個案包括「臥龍街海砂都更案」、「犁和段公辦都更案」、「三重捷六案」、「五谷王 A、B 案」、子公司潤泰建設之「青田街案」及子公司潤泰創新開發之「南港玉成段案」等六大新案，惟相關推案時程尚在規劃中。

潤泰新去年合併營業收入190.85億元，合併營業利益為20.85億元，稅後純益達85.58億元，每股稅後純益為5.88元。公司將在6月15日舉行股東會。

潤泰創新 公辦都更

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