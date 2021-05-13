宅經濟動起來！指標股富邦媒股價攻頂 直逼新天價

疫情升溫，市場預期宅經濟也跟著動起來，誓言要當台灣亞馬遜的富邦媒（8454）在追價買盤推升下，股價攻頂，來到1,090元，盤中並成功鎖在漲停價位，距離股價歷史新高紀錄的1,100僅一步之遙。由於不少千金股在這一波股災重新洗牌下，都跌破1,000元關卡，反倒是富邦媒股價前進到台股第五高價，並成為傳產股王。

另外，同樣東森（2614）股價也在宅經濟題材帶動下，攻上漲停，委買高掛逾8,000張。

富邦媒表示，新冠肺炎疫情顛覆消費習性，加速驅動虛擬零售通路的蓬勃發展。公司去年發揮「商品力」、「科技力」、「物流力」三大實力的整合綜效，推升全方位服務能量躍進，其中營收占比超過9成的網路購物業績成長超過35%。展望今年，將繼續開發新品類外，也積極擴大海外商品的引進，以擴展品類廣度與建立平台獨特性，吸引更多元的客群。

此外，品牌導入一直是momo重要的工作，一個品牌從洽談、平台販售、客戶養成到效益發效至少都需要半年以上的時間，但品牌所提供的品質保證、豐富的行銷資源與穩定的供應鏈更有利於 momo 長期發展，因此近期 momo 與品牌商有更密切的合作，透過雙方共同規劃行銷資源，發揮通路與品牌的最大綜效。

東森旗下的東森購物表示，這一波防疫物資搶購熱潮，主要熱銷商品是口罩、酒精等防疫用品，觀察從昨日開始的營業額就比平時成長25倍，其中防疫酒精迅速被掃光，口罩產品目前存量足夠；至於民生物資方面，衛生紙類業績成長1倍，酒精濕紙巾業績成長達2倍，打電話詢問訂購衛生紙的人數暴增，至於米、泡麵等民生商品也較平日業績成長5倍以上。