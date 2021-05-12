日勝生參與子公司日鼎現增案 每股發行價93.82元

日勝生（2547）今(12)日召開董事會，通過參與子公司日鼎循環經濟投資控股現金增資計畫，總金額約新台幣4.5億元，持續支持台灣循環經濟產業。

日勝生表示，日鼎投控為日勝生持股100%子公司，旗下包括100%持有之日鼎水務與鼎盛綠能。為了充實營運資金以發展循環經濟，計畫發行新股4,800仟股，採溢價發行，每股發行價格新台幣 93.82元，募集總金額為4.5億元。

日勝生指出，日鼎完成增資後，屆時實收資本額將達6.83億元，實收股本為68,300仟股。

日勝生近年積極發展循環經濟事業，子公司日鼎水務執行桃園地區汙水下水道系統建設營運相關BOT計畫，管網系統涵蓋桃園約7,610公頃及六個都市計畫區；日鼎水務至2021年第1季在桃園地區接管戶數已達10.1萬戶，並接通桃園北區115公里地下管網，每日可處理汙水容量達10萬噸，其中3萬噸放流水已達回收水標準。

而另一子公司鼎勝綠能，代表管理營運彰濱工業區資源化處理中心新建BOT案，現階段進行環評作業，預估完工後每天可循環處理700噸一般事業廢棄物及汙泥等可再生資源。