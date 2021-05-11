淡季不淡 鮮活果汁-KY單季每股賺5.88元

淡季不淡，鮮活果汁-KY（1256）公告第一季財報，營收達9.94億元，年增171.54%，稅後純益1.98億元，年增1621.66%，單季每股純益5.88元，不但視同期新高，也創下歷史第三高紀錄。

鮮活表示，第一季表現亮眼，主要因為大陸消費者對健康飲品需求提升，新式茶飲帶動大陸現制茶飲市場規模加速成長，隨著手搖茶產業秩序重整，經濟規模持續擴大，公憑藉研發優勢，配合客戶所需，少量、多樣化生產，通路布局完整與新產能逐漸發酵，推升營收獲利雙成長。

鮮活指出，目前昆山、天津與廣東三大廠的總產能已提升至11萬噸，且配合客戶所需，持續強化物流配送效率，在快速出貨的生產能力下，進而深化與客戶的服務。

展望第二季，鮮活指出，邁入夏日飲品市場傳統旺季，可望受惠大陸手搖茶飲品牌持續擴張下，配合客戶所需，與手搖茶飲連鎖品牌進行深度合作，致力提升競爭優勢，中長期營運表現可望持續穩定發展。