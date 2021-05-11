台股重挫652點 這個族群有8檔個股亮燈漲停為什麼？

隨著疫情惡化，加上周一美股重挫拖累，台股今（11）日殺聲隆隆，盤中最多下殺超過700點，終場大跌652點，指數跌幅高達3.78%，不過紡織族群逆勢走強，其中集盛（1455）、聯發（1459）、東和（1414）、宏遠（1460）、宏洲（1413）、如興（4414）、嘉裕（1417）、新昕纖（4406）等8檔族群個股股價攻上漲停，成為今天台股最大亮點。

法人分析紡織股今天股價逆勢大漲有三個原因，一是營運和股價基期都偏低，因為去年3、4月新冠疫情蔓延到歐美，第一時間各國紛紛採取封城措施，服飾零售店不開，紡織業淪為重災區之一，這使得紡織族群去年同期的比較基期偏低，最近幾天許多公司陸續公布第1季財報和4月營收，不少紡織股年增成長率都是從「三位數」起跳，展現超強彈升力道，股價跟著High翻。

第二，最近全球疫情惡化，尤其以印度最為嚴重，由於印度是棉花生產大國，下游也有不少紡織加工業，印度紡織供應鏈受創，國內紡織廠有機會獲得轉單效應；另外棉花價格大漲，也有機會拉大紡織股的獲利空間，成為逆勢受惠族群。

第三，紡織業景氣的復甦熱度，位居產業下游、最靠近品牌客戶的成衣廠會最先感受到，之後再慢慢傳導到上游。以去年歐美解除封城後為例，儒鴻（1476）董事長洪鎮海6月就改口，表示品牌客戶的訂單回流速度比預期還要快，但上游的加工絲、尼龍廠一直到去年底才開始感受到訂單和業績增溫。

這波紡織股走強能夠續航多久？法人認為「成衣雙雄」儒鴻、聚陽（1477）是最重要的領先指標，只要儒鴻、聚陽的訂單續旺，中上游的布廠、紡纖廠營運就有機會繼續緊跟向上。

儒鴻上周五剛開完法說會，包括內外資法人一致看好儒鴻的運動機能服需求強勁，且美系客戶庫存偏低，回補庫存需求將持續發生，加上儒鴻前幾年一直苦於產能不足，雖然接單爆滿，但營收無法大幅推進，如今隨著儒鴻印尼新廠今年底將加入投產，有望為公司營運開啟新一輪成長，已經有外資券商給予儒鴻777元的目標天價，推升儒鴻今天股價逆勢衝上623元，再創歷史新高，並帶領中下游紡織族群股價一片紅通通。