4月營收／岱宇年增29％ 寫同期新猷

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導

新冠疫情燒，健身器材需求續旺。健身器材大廠岱宇（1598）表示，第2季向來是健身器材產業淡季，但受惠於居家健身風潮不減，旗下SOLE、XTERRA以及SPIRIT品牌家用健身器材訂單需求依舊暢旺。

岱宇上周五（7日）公布4月合併營收10億元、年增29.9%，受惠旗下各品牌健身器材接單出貨持續暢旺，再創歷史同期新高；累計前四月合併營收48.3億元，年增103.3%，亦創同期新高。

其中，SPIRIT品牌整體出貨表現依舊處於高水位，XTERRA採取多產品線布局效益發酵，主要電商客戶Amazon備貨產品款式將於下半年再增加四款，並已積極協調預定今年上半年產能。

另因應北美經銷商拉貨需求，SPIRIT品牌新產品也將陸續上市銷售，公司持續投入行銷宣傳，強化全球品牌經銷通路布建，以取得主要電商、經銷通路更加優良的訂單表現，展現淡季不淡的營運表現。

健身 電商 岱宇

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