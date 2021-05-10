永冠在手訂單 成長一倍

風機鑄件大廠永冠-KY（1589）表示，本季在手訂單能見度明顯增加，可達三到六個月，相較去年同期足足增加一倍，有助營運成長。

永冠首季每股純益1.13元，雖較去年第4季的2.14元逼近腰斬，但公司強調，目前來自大陸、歐洲和美州等客戶需求穩定，預期本季出貨量可望優於第1季。

永冠因應後續客戶需求，正積極擴產，該公司斥資52億元興建的台中港新廠預計2022年第2季投產，目標2023年時，年產能可達4.5萬噸，2024、2025年再陸續擴充至6萬噸、8萬噸，除供應台灣的離岸風電大型風機鑄件需求之外，並可作為亞太市場的外銷基地。

針對國際市場需求，永冠認為，2021年底大陸離岸風電補助政策即將到期，也將帶動大陸離岸風電市場引來裝機熱潮，及增加該區離岸風機鑄件需求。