一場疫情 打亂石化業淡旺季節奏

過去一年，新冠疫情改寫多數產業版圖，尤以傳統產業為最，而對於各產業而言如同冰火五重天，隨著疫情變化而消長，石化業的榮枯成為各大產業盛衰的指標。

去年這個時候，新冠肺炎疫情蔓延到歐美，造成市場需求急凍，石化業多數廠商營運摔落谷底，許多廠商甚至縮減產能；今年初因各國開始施打疫苗，疫情趨緩的樂觀預測，加上各國寬鬆貨幣政策造成市場錢滿為患，引發報復性消費。供需間的嚴重失衡，點燃今年以來各項原物料價格大暴衝，許多石化廠今年第1季業績加倍奉還，年增率動輒幾成、甚至數倍成長。

不過疫情打亂產業淡旺季節奏，以世界工廠中國大陸為例，今年農曆過年為了防疫，避免春運人流造成疫情擴散，大陸政府鼓勵在地過年，工廠停工時間縮短、復工時間提早，讓石化業今年第1季營運淡季不淡。基期墊高後，下半年的旺季動能報到，有望迎接淡旺季一起好的行情。

其次，成也疫情、敗也疫情，年初因為各國開始施打疫苗，外界普遍預期今年疫情將逐漸趨緩，有利全球經濟重拾成長動能，但目前疫苗供應不足，主要施打集中在歐美等先進國家，新興市場疫情依舊嚴峻，尤其最近印度疫情失控，已連續多日出現超過40萬人的新增確診案例，創全球新高。由於印度有不少塑膠、紡織等中下游加工廠，當然可能連帶影響上游的相關原物料需求。

居高思危，投資人在當前一片樂觀聲中，還是得有危機意識。