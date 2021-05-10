泰豐之爭 委託書大戰開打

泰豐經營權爭奪戰持續交鋒，雙方進入委託書徵求大戰，市場派今（10）日再刊登「致泰豐48,000位股東的公開信」第六封，列出所有徵求委託書的通路商，企圖拉攏小股東支持，展現志在必得的企圖心。

根據證交所公開資訊觀測站今年3月最新的董事持股資料，市場派領袖南港輪胎目前對泰豐持股數來到93,688張，比起去年剛選任時的44,074張倍增，以泰豐目前資本額47.33億元換算，持股比例將近兩成，穩居最大單一股東。如果加上外圍持股，外界推測市場派掌握的股權比例可能已經超過三成。

至於泰豐公司派持股，包括泰豐董事長馬述健本人持股4,004張，以及美克森企業持股12,732張，財團法人馬岐山基金會持股2,760張，大天投資持股1,742張，合計公司派檯面上的持股為21,238張，持股比例僅4.5％，暫居下風。

對此，昨日本報詢問泰豐公司派、南港市場派均未進一步回應。

在其他籌碼方面，泰豐的三大法人合計持股比例不到7%，比重並不高，其中主要是外資持有33,059張，持股比重約6.76%。因此接下來小股東的動態將成為雙方決勝關鍵，委託書徵求戰一觸即發。

南港因為籌備超過十年的南港舊廠世界明珠開發案2019年正式啟動，估計全案總銷金額上看千億元，公司口袋滿滿，積極尋找合適投資標的。

去年初因為新冠肺炎疫情蔓延，南港趁著股災從去年3月底開始進場布建泰豐持股，一路買到成為最大單一股東，並於去年6月泰豐股東常會的董監改選中競逐經營權，可惜最後在泰豐六董、三獨董中，南港只拿下一席董事。

據了解，南港內部當時就評估，去年因為是從3月底才開發陸續敲進泰豐持股，發動時間距離股東會時間太近，包括徵求委託書等作業難以施展，所以敗北。

過去一年間，南港除了持續加碼泰豐，並提前展開委託書徵求作業，使得泰豐今年股東會攻防恐將更加激烈。