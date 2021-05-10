台塑四寶旺季到 營運安啦

石化品價格經過連番飆漲後，雖然稍微休息，不過第2、3季都是石化業的傳統旺季，目前市場需求持續暢旺，法人看「台塑四寶」第3季營運安啦！

台塑四寶第2季營運更是強，上周剛公布4月營收合計1,388億元，較去年同期大幅成長84.1%，也比3月再略增0.4%，續站歷史高崗，台塑集團四大公司一致預估第2季營運將比第1季大幅成長。台塑四大公司今年獲利已經先吞下定心丸。

「台塑四寶」表示因為印度疫情惡化、美國德州石化產能逐漸復原，加上中下游客戶無力轉嫁高價原料成本，開始出現買盤縮手，上周業績說明報告書中，主動對投資人提出預警。

不過法人認為，台塑四寶作風向來保守，是基於負責任的態度「善意提醒投資人」，而實際上目前市場仍處於高位，且第3季將進入石化業的傳統旺季，需求面有撐，對台塑四寶第3季營運不用太擔心。

法人分析，去年下半年疫情解封後，石化品價格就開始強勁反彈，加上去年8月底美國颶風橫掃德州、路州等美國石化原料重鎮，造成當地石化產能受阻，市場供給減少推升價格進一步衝高，包括台塑的PVC、EVA，台化的ABS等原料價格，去年底就已經衝上新高。

今年1、2月進入傳統淡季，加上德州颶風受創的產能逐漸復原，原本市場就預期石化品價格應該要回檔，沒想到2月中德州又發生罕見冰風暴，造成當成石化產能凍結，這次影響比去年颶風還嚴重，帶動石化品價格看回不回，而且逆勢衝高又大漲一波。第2季底這波石化品漲勢休息，屬於合理修正，有利市場更健康，讓行情走得更遠。

「台塑四寶」已經公布第1季財報，四大公司今年第1季合力大賺633.8億元，比起去年同期淨損139.91億元「轉虧為盈」，相較去年第4季旺季更逆勢成長47.8%，創下「史上最強的第1季」，為兩年半來的單季獲利新高，光是賺一季，已經抵過去年全年獲利的87%。

台塑董事長林健男分析，2月中的美國暴風雪重創德州石化區，至今還沒有完全復工，無法充分供應中南美洲、非洲及歐洲等市場，造成上述地區石化產品價格大漲，且遠高於亞洲地區，中東及亞洲石化業者積極轉出口歐美地區，市場推移效果，導致區域性供需失衡。