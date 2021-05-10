外資：塑化業營運有撐 伺機加碼

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

台塑集團示警石化品報價漲勢觸頂，衝擊塑化等原物料股在7日大跌。

對此，外資法人認為，此波終端需求帶動的塑化業景氣高峰到第2季底無虞，部分如台塑生產的PVC供不應求，更具備結構性的需求支撐，逢股價拉回仍可留意買點。

美銀證券及國內法人分析，先前美國暴風雪衝擊，主要40類塑化品的PVC、PE、MEG、SM等乙烯衍生物，以及丙烯與PP、AN、2-EH、NBA、ECH、異丙苯等丙烯衍生物供給都受到影響，對全球產能影響幅度有5%~18%不等，因此帶動塑化廠利差擴大。

第2季供需逐漸恢復正常，但四寶展望第2季營運仍優於第1季，顯示石化品報價漲勢雖有隱憂，卻非立即性的營運衝擊。美銀評估，今年四寶獲利仍呈倍增趨勢；中長線動能又以生產PVC的台塑、及轉投資南亞科而同步受惠5G發展的南亞動能最看好。

美銀表示，PVC長線需求因各國基建快速增加，但供給成長緩慢，預估今、明年PVC供給增量都不及需求，2025年還可能面臨大缺貨的情況，支持台塑成長。

台塑集團 南亞科

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