儒鴻4月營收倍增 估逐季成長

儒鴻昨（7）日法說並公告4月營收31.58億元，為今年來新高，儒鴻發言人羅仁傑表示，今年會是一個不錯的年，主要匯集三大因素，包括終端市場條件好、幾年前決定擴廠產能剛好陸續開出，及東南亞去年趁疫情招工新增逾500人，看好今年營運將逐季成長。

紡織業者昨天公布的營收都有不錯表現，儒鴻4月寫下今年以來新高，年增111.8%，其中布品營收10.06億元，創單月歷史新高；前四月營收113.78億元，年增51.6%。市場預期，若排除貨櫃和跨月等不確定因素，未來儒鴻月營收在30億元之上將是新常態，有助本季營收挑戰歷史新高。

廣越4月合併營收6.25億元，創歷年同期次高，終止連16個月負成長，且連續兩個月逐月成長。廣越表示，公司營運恢復成長腳步，戶外品牌大廠持續追單，在部分中小型工廠遭無預警砍單後，訂單轉移至前幾大廠，因此本月營收優於預期。前四月營收21.94億元，年減5.45%；公司預估，營收年增將在5月轉正。

市場需求暢旺，儒鴻持續擴增產能，羅仁傑表示，印尼廠一期建廠將在7月完工，4月已先在四個小廠安排兩條生產線，目前已在招工，預計8、9月裝機時大量招工，10、11月開始投產，預計三個月內生產效率達50%、六個月內要達75%。二期廠也已發包，預計明年3、4月完工，兩期產能都是56條生產線，共112條，預估新增月產能240萬件。由於目前儒鴻成衣月產能為1,200萬至1,300萬件，屆時月產能可望來到1,500萬件。