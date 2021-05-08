長榮Q1犀利 一天賺4億元

長榮海運昨（7）日公布第1季稅後純益360.8億元，每股純益7.04元，去年同期則是虧損，第1季平均每天賺進4億元，獲利驚人。長榮同時宣布包括另外二家子公司，將一起訂造1.4萬個櫃，交易金額還在詢價，會另行公告。

長榮目前總船舶數已衝到202艘，其中自有113艘、租賃89艘，根據國際貨櫃航運商運力排行榜分析，長榮居全球第七大。

全球貨櫃輪市場運價漲不停，漲幅還不斷擴大，長榮日前公布3月獲利寫下亮麗成績單，僅3月稅後純益135.1億元，每股純益2.36元。

法人分析，疫情改變全球供應鏈生態，導致貨櫃載運需求市場大亂，缺船、缺櫃、缺人推升全球貨櫃輪運價大漲；5月最新一周運價，遠東-美東、歐洲再創歷史新高，隨著第1季獲利公布，以目前全球運價走勢，長榮第2季營收、獲利充滿想像空間。長榮昨日股價收85.0元，上漲3.9元。

另外，長榮再度宣布進場造櫃，旗下子公司青標海運及長榮香港因應汰舊換新及業務需求，擬合計採購各型貨櫃14,750個，由於造櫃市場價格波動很大，長榮貨櫃價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，將依規定另行公告。

法人表示，長榮日前公布3月自結數，營收321.7億元，每股純益2.36元，法人當時估計，第1季每股獲利將挑戰7元；結果長榮第1季稅後純益達360.8億元，每股純益7.04元，且第1季毛利率衝上51.8%，毛利率之高，打敗不少優質電子股。

除了獲利出色，在多年前市況低迷之際，各家海運業者都不敢造船，但長榮考量長遠營運策略，持續進場造船，目前未交船舶達62艘；其中20艘的1.2萬TUE貨櫃輪去年已交12艘，今年還有八艘要交船，新船加入成為推動長榮營運最大動能。

而且，長榮集團目前全球排第七名，低於第五名的德國航商赫伯羅，也輸給由三家日本海運結盟成型的海運業者ONE；然而根據目前全球各業者公布的造船資料，長榮船舶全部交船後，全球排名躍升為第五名。