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儒鴻 成衣本季喊漲

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北報導
圖／經濟日報提供
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儒鴻反應原物料成本上漲，喊漲開第一槍。儒鴻昨（7）日舉辦法說，發言人羅仁傑表示，雖然成衣ASP（平均銷售單價）今年以來漲幅已達高個位數，但目前還沒有反應原物料上漲，因此開始和客戶討論反應成本，預期第2季底到第3季會開始反應原物料上漲。不僅儒鴻，包括聚陽、廣越、冠星-KY等成衣與布廠也都說要反應原物料成本，準備漲價。

羅仁傑表示，紡織原物料今年初以來陸續漲價，近期開始漲到尼龍和氨綸，原物料的上漲，目前在ASP還沒完全反應出來，主要是今年第1季出貨的都是去年下半年敲定的訂單，不過，今年以來成衣ASP已較去年成長高個位數幅度，即便以台幣計價，仍有5%以上，主要是款式和用料不同，在銷售暢旺下，客戶願意接受新的設計。

原物料漲價部分已開始和客戶討論，應會反應在第2季末到第3季的出貨。換言之，儒鴻將開始因原物料攀升調漲報價。

聚陽也表示，反應原物料上漲，ASP今年以來提升3%，但「還沒完全反應完」，主要是今年上半年反應的是去年原物料的報價，今年來原物料持續飆漲，成衣業大概慢原物料兩個季度，換言之，「成衣這一波漲價只是剛開始而已」。

聚陽發言人林恆宇說，有的布廠已開始漲了，和客戶喊出的價格約上漲15%-20%，成衣的漲幅不會像布廠那麼大，過去成衣有雙位數漲幅僅發生在2011年，那一年因為棉花飆漲三倍，今年原物料還沒漲到那個地步，但以今年原物料漲勢看來，成衣ASP將一路漲到明年，屆時累積漲幅應會到兩位數。

原物料 儒鴻

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