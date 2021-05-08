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中鋼Q1獲利爆發 Q2更好
中鋼昨（7）日公布第1季財報，盤價持續調漲挹注，首季營收978.22億元，年增25.5%；單季稅後純益90.27億元，轉虧為盈，且獲利大爆發，每股稅後純益0.58元。
法人指出，鋼品需求持續暢旺，中鋼本季盤價進一步走高，營運表現可優於上季。
中鋼業外有上季認列海外礦產投資股利7億元，子公司中欣開發推出高雄橋頭建案215戶交屋、賺了6億元，也貢獻獲利表現。
中鋼董事會通過軋鋼一廠鋼板工場的「提升鋼板軋機主馬達效能」計畫，投資8.01億元，預計今年6月1日動工，2023年12月31日完成，加強開發風電與國防用鋼等高強度鋼板挹注獲利。完工後除了開發國防、風電用高強度鋼板，並可接單精緻鋼板品項，落質高值化精緻鋼廠及發展綠能產業雙主軸策略。
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