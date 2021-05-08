鋼市熱 中鋼新盤價估大漲

中國大陸五一長假後鋼價漲勢再起，部分流通熱軋已突破每公噸人民幣6,000元（約新台幣2.6萬元），昨（7）小鋼胚再漲每公噸人民幣60元，節後鋼價全面走高，也有利於國內鋼鐵龍頭中鋼下周將開的6月盤價，市場評估，漲幅欲小不易。

中鋼表示，分析今年第1季營運情況，主要受益全球鋼鐵需求熱絡，像美國第1季的經濟成長率高達8.3%，而大陸更創下18.3%的驚人增長，全球前二大經濟體全力拚經濟而且重視基礎建設，使得用鋼需求有增無減。

分析師說，中國大陸鋼市將左右全球鋼鐵行情，五一長假前中國大陸靠需求強勁支撐，五大鋼品庫存低檔，鋼廠庫存及社會庫存都持續減少，原本市場預期長假後交易會慢熱，但價格仍是噴出，包括上海、天津、武漢、廣州、重慶等區域主力市場熱冷軋全面大漲，最高行情每公噸突破人民幣6,000元。

市場人士說，當前亞洲熱軋行情已經逼近每公噸1,000美元（約新台幣2.8萬），中鋼5月盤價也只860美元左右，價差高達140美元，換言之，6月盤價不但非漲不可，漲幅還很有看頭。

鋼界人士說，中國大陸傳出消息準備修訂「鋼鐵行業產能置換實施辦法」，要淘汰高耗能、高汙染的高爐設備，進一步控制鋼鐵產出；5月1日起取消146項鋼品退稅，涵蓋熱軋、酸洗、中厚板和盤線等，初估一年出口減量超過3,000萬公噸，占出口總量一半，但仍無法壓抑鋼價，新政更不斷刺激當地鋼價一再挑戰新高。

大陸供給面的改革落實，各國相繼加碼投資基礎建設方案加持下，加重國際間鋼鐵短缺壓力，供應吃緊、交期拉長的局面也加速推升各區塊市場鋼價。

值得注意的是，鋼品上游的原料端鐵礦砂價格在4月底創下十年來新高、每公噸193.85美元後，五一假期間持續處於190美元以下震盪，但也未見下滑，隨著中國大陸開市重新起漲。