中信金4月豐收 大賺46億

人壽子公司持續處分美債挹注獲利、台股4月頻爆天量創高，這兩大因素帶動金控4月獲利不墜。中信金（2891）4月稅後純益46.4億元較去年同期大增45.9%，累計每股稅後純益1.25元暫居第一；元大金在證券子公司單月稅後大賺30.2億元推升下，每股純益也突破1元至1.09元，暫居第二。

十家上市櫃金控昨（7）日公布4月獲利，中信金4月稅後純益46.4億元、年增45.9%，前四月稅後純益243.48億元、年增58.7%，EPS為1.25元，暫居第一。

中信金財務長邱雅玲表示，中信金4月稅後純益年增14.59億元，台灣人壽處分股債貢獻最大、占13.41億元；次為中信創投，也挹注逾2億元；證券、彩券、資產管理、投信等四家子公司，合計貢獻年增金額約1億元。

元大金4月稅後純益38.11億元，前四月稅後純益132.18億元，EPS為1.09元，續創新高，子公司元大證4月大賺30.2億元續創史上單月高。4月受惠台股頻爆量，元大證4月經紀手續費收益攀升至23.3億元，自營操作收益也較前月大增八成，逼近18億元，其餘子公司除元大人壽因新保單費用增加，單月小虧外，獲利表現穩健。

兆豐金4月賺31.11億元，兆豐銀獲利22.27億元貢獻最多，其餘票券、證券、產險也都成長，前四月稅後純益93.33億元，EPS為0.69元。兆豐銀4月獲利大增主要受惠財務操作評價利益上升，也是今年來唯一單月賺逾20億元、表現最優的月份。

台新金控4月稅後純益17.3億元、年增4.8%，前四月稅後純益62.1億元、年增47.5%，EPS為0.52元。台新金核心子公司台新銀行4月稅後純益14億元、年增26.1%，主因核心業務獲利動能穩健；台新證券4月稅後純益2.3億元、年減25.8%，主因台股去年4月大幅彈升、持股部位的評價利益較多。

合庫金4月賺17.54億元，累計稅後純益65.31億元、年增24.9%，EPS為0.47元。合庫銀行前四月稅後純益54.8億元，今年來金融商品收入進帳頗豐，年增4.78億元，4月合庫銀股息收入就比去年同期多出1.5億元。

華南金去年受華南永昌證券權證避險操作損失重創而虧損，今年華南永昌證獲利大躍進，再加上華南銀行累計獲利也成長一成多，帶動華南金4月單月稅後純益16.44億元，前四月賺56.79億元，EPS為0.44元。各子公司中，華銀獲利比上月略減，但仍屬穩健，華南永昌證受惠台股爆量帶動，前四月EPS為1.45元，公股券商唯一每股賺逾1元。

（記者夏淑賢、陳芝瑄、陳美君、陳怡慈）