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淘帝 今年力拚毛利轉正

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北報導

淘帝-KY（2929）5月4日恢復有價證券市場交易，總經理周志鴻表示，希望投資大眾能夠相信淘帝在財務揭露上是歷經多重高標準的檢驗，雖然公司何時可以轉盈還沒有具體時間表，但對兩件事有信心，第一，今年整體產品毛利會是正數，其次，會加強線上銷售，今年線上一定會發展更快。

淘帝-KY復牌成功，周志鴻坦言，這段時間「心很累」，承受太多的造謠、中傷，去年最大壓力不是在於服裝產業的劣勢，而是花了太多時間應對主管機關的質疑。像是本來用來彌補本業缺口的口罩和防護衣，因為主管機關認為違反重大訊息規定而被擱置，少了1億人民幣營業額的貢獻。

周志鴻說，市場認為KY公司不是淘空就是財報不實，我最困惑的是台灣整體的氛圍，但淘帝是中國十大童裝品牌，不是市場上的小攤小販，公司有持續經營下去的信心。財務長陳建瑋也表示，公司去年已提列存貨跌價損失，目前庫存水位約2,000多萬，已經來到相對低的水位。

面對復牌後的挑戰，周志鴻說，今年秋冬童裝不求量大，但一定要讓它賺錢，也已經和客戶打預防針，不能像去年那樣為了訂單產能打壞市場，一但市場消化不了，就會影響價格。

另外，過去線上增長還是比較弱，今年將是線上發展優先，線上和線下融合發展，目前已經有兩個線上經銷商，帶來不錯的效益，今年預計增加二至三個新的線上經銷商，將使線上銷售占營業額有望來到40%。一但線上銷售量放大，就可以和頭部主播（一線網紅）合作。

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