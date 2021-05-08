Q1 EPS／長興0.66元 將發債30億

長興化工（1717）受惠全球經濟復甦，第1季營收112.02億元，年增46.8％、平均毛利率23％，稅後純益8.25億元創歷年同期新高，年增289.46％，每股稅後純益0.66元。

長興化工董事會並決議發行110（2021）年度第一期有擔保普通公司債，發行總額上限30億元，主要用於償還借款，強化財務結構並降低中長期資金成本。

長興昨（7）日上漲0.6元以41.1元作收。

受惠全球經濟復甦，長興第1季產品出貨維持不墜，帶動營收及獲利亮麗表現。第1季各部門營收占比分別為合成樹脂49％、電子材料31％、特用材料19％，其中特用材料與合成樹脂出貨量顯著成長。營收占比最高的合成樹脂，雖售價調整略為落後原物料漲價，但透過稼動率提升，公司平均毛利率影響不大，仍維持在歷年相對高的水準。