華新Q1獲利18億 年增16倍

國內線纜大廠華新（1605）昨（7）日公布首季財報，在製造部門加上轉投資獲利助攻，以及國際銅價高檔挹注下，推升今年首季稅後純益達18.83億元、年增16.1倍，每股純益達0.55元；華新指出，國際銅價持續上漲，惟公司長期都有在做原物料避險，因此實際對營運影響不大。

華新表示，銅占成本比重大，因此公司長期都有在做原物料避險，因此實際對營運影響不大，但帳面上因銅價上漲，銅庫存價格必須跟著反映，帳面價值也會因此增加，不過對實際獲利挹注表現還要再做觀察。

華新昨日股價收在29.9元、下跌0.1元。

華新首季營收達288.37億元、年增19.7%，毛利率較去年同期增加兩個百分點至8.3%，營業利益達9.99億元，較去年同期大增1.8倍，稅後純益達18.82億元，較去年同期1.1億元激增16.1倍，每股稅後純益達0.55元，大幅優於去年同期的0.03元。

法人表示，今年首季因無中國大陸房產事業收益挹注，不過因製造部門加上轉投資獲利20.4億元挹注，以及不鏽鋼事業首季獲利5億多元、線纜獲利2億多元、國際銅價上漲等貢獻，因此推升華新首季營運表現不俗。