大成 Q1每股賺1.01元

大成昨（7）日公布第1季財報，營收約226.3億元，稅後純益7.88億元，年增40.8%，每股純益1.01元，營收和獲利雙創新高。大成表示，因大宗物資、飼料等都因原物料價格變動而上漲，大陸市場也有不錯成績，獲利成長34.8%。

大成營收占最大為飼料，由於去年黃小玉價格飆漲，也帶動大成飼料價格向上攀升，低價原物料成本加持，反映在大成獲利上。大成昨日股價以59.2元作收，上漲0.5元。

此外，疫情帶動宅食經濟，大成肉品加工品和調理食品業績持續攀升。大成主管表示，位於嘉義馬稠後的食品加工廠，將在今年下半年投產，未將是台灣單一最大食品廠，主要生產項目以雞、豬加工品類為主，未來五年內大成食品占比有望翻倍，上看20%，馬稠後廠也是大成今年下半年的重要動能。

大成投資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化二林將興建全台最大雞蛋旗艦廠「昭和蛋品廠」，今年初已動土，預計在明年9月底前完工。每小時將可處理38萬顆蛋，市占率提高至10%，穩坐蛋品市占第一，也是全台唯一建立完整雞蛋垂直整合體系的公司。

大成轉投資、持股52%，在港交所掛牌的大成食品（亞洲），今年第1季亦有不錯表現，稅後純益人民幣6876.8萬元（約新台幣2.88億元），年增34.8%。

大成食品表示，隨著中國大陸境內新冠肺炎逐步獲控制，去年被壓抑的消費需求呈現爆發成長，公司在食品事業方面，緊緊抓住消費反彈的契機，加速各渠道經銷商開發步伐，同時通過全國性經銷商大會和各類展會不斷推出新品。

由於內銷市場的強勁增長，食品事業整體營業收入同比成長約23%；飼料大宗原料玉米和豆粕行情持續在高位，肉雞養殖用飼料成本同比上漲約29%。

今年董事會主席（董事長）一職，改由前食品大廠康師傅食品事業行政總裁韋俊賢近日被證實，年後已經轉赴台灣大成集團轉投資的大成食品（亞洲）公司，擔任董事會主席（董事長）一職。

大成2007年分割旗下事業赴港上市。大成、統一與南僑，可說是在台灣、中國大陸、東南亞布局最完整的三家食品集團。