長榮市值4,565億 贏大立光

航運股昨（3）日成為台股的撐盤主力，長榮昨日市值衝上4,565億元，以收盤價看，正式超車大立光，也跨越統一，市值排名前進到15名，而陽明市值也擠進34名；萬海則是收盤時來到101.5元的史上新高價，也宣示海運股首度躋身百元俱樂部。

貨櫃、散裝近期不論運價指數、股價都一起漲，推升族群市值不斷衝高，到昨天為止，運輸類整體市值達1兆6,469億元，反觀去年同期，其市值只有5,676億元，市值大增近兩倍。

全球貨櫃輪市場運價漲不停，漲幅還不斷加大，4月30日最新一周運價，遠東-美東、歐洲同步創歷史新高；遠東到美東周漲幅12%，價格每40呎櫃首度來到6,419美元新天價；遠東到歐洲線20呎櫃的周運價來到4,630美元。

法人指出，貨櫃三雄用營收、獲利為號召，讓全球投資人積極搶進，昨日萬海已經先站上百元，而以歐美航線為大宗、獲利可能更勝萬海的長榮、陽明都還不到百元，後續比價效應可期。

法人指出，長榮、陽明兩家主力航線都在歐美，未來的業績成長比較有想像空間，股價昨天走勢強勁漲幅比萬海大，但股價則仍低於萬海。