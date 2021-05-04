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運價狂飆 陽明首季EPS衝7元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
陽明首季獲利有望優於預期，EPS挑戰7元，長榮海運獲利也可望一樣好。（本報系資料庫）
陽明首季獲利有望優於預期，EPS挑戰7元，長榮海運獲利也可望一樣好。（本報系資料庫）

貨櫃三雄獲利、股價一起衝，證交所昨（3）日為讓投資人更了解手中股票的價值，再度要求陽明公布今年3月自結獲利。陽明3月自結稅後純益約79.4億元，年增率達2,046.3%，每股純益（EPS）為2.43元，再寫新猷。

法人指出，陽明首季獲利有望優於預期，EPS挑戰7元，而長榮海運獲利也可望一樣好。再加上5月1日長約換約後價格逾倍漲，今年海運三雄的獲利都會很有看頭。

陽明海運今年元月已被證交所要求公告元月的獲利自結數，稅後純益達74.8億元，EPS達2.32元，昨日公布3月EPS為2.43元，再度寫下單月獲利新高紀錄。

陽明首季獲利數字只差2月尚未公布，而2月營收約208.2億元，比1月的204.46億元還高，所以推估，獲利水準不會比1月差，且可能稍優，由此推估，陽明首季EPS保守估計應有7元，而今年要賺逾兩個資本額，應非難事。

貨櫃輪塞港、缺船、缺櫃問題一直無法解決，近期，全球第一大航商馬士基（Maersk）上調整體財測目標，馬士基認為，運價居高不下的現象暫無解決方案，2021年高運價已經是無法改變的情況。

國內法人昨日發出報告指出，陽明是全球第九大海運業者，有89艘船舶、市占率2.6%，喊買進陽明，短線目標價設定為137元，僅略低於長榮的144元。

關鍵是，BDI波羅的海運價指數暴漲，創下11年來新高，而陽明不僅有貨櫃輪，另有散裝船公司，旗下共有15艘散裝船，再加上四艘代營台電的船。陽明堪稱貨櫃、散裝兩頭賺。進一步說，陽明子公司光明海運已從過去虧損累累的拖油瓶變成小金雞，後市可期。

陽明總經理杜書勤近日前在法說會上表示，北美線長約5月1日生效，價格較去年翻倍起跳，等於陽明對於今年獲吃下定心丸；隨著近期遠東-北美、歐洲線的運價持續攀升，加上塞港、缺櫃問題仍未解決，高運價恐延至第4季，有利推升陽明獲利。

國內最大的海運貨攬業台驊董事長顏益財指出，預見貨櫃海運業產業大好還將持續一段時間，所以看好陽明今年、明年的營運展望，台驊目前已是陽明前十大股東，仍對陽明持續加碼，並喊陽明股價上看三位數。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

陽明海運 EPS

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