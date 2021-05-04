豐興（2015）昨（3）日發布鋼筋價格，每公噸漲400元，為連六周上揚，受惠國際鋼鐵原物料走強，預期建築用鋼中長期看旺，上市電爐族群有表現機會。

法人指出，鋼鐵股為近期市場熱點，上市電爐廠豐興、海光、威致、東鋼等表現更是犀利，個股從年前漲到現在，還處於多頭走勢，昨天豐興報價再漲，為後市添柴火。

豐興經理莊文哲說，國際鋼鐵原物料漲多跌少，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼漲至每公噸460美元，美國貨櫃廢鋼下修至425元，澳洲鐵礦砂由每公噸185.1元上漲至186.45美元。

豐興表示，目前國際廢鋼走勢看偏向高檔震盪，雖然漲跌互見，但國內下游需求還是不錯，推升鋼筋利差擴大，為貼近國際行情，豐興昨天國內廢鋼每公噸漲200元，鋼筋漲400元，型鋼基價上漲600元。新價廢鋼每公噸1.13萬元、鋼筋牌價2.1萬元，型鋼每公噸2.54萬元。

上市鋼廠主管說，從5月起大陸取消或調降鋼鐵出口退稅，同時開放全球廢鋼進口，將產生磁吸效應，由於廢鋼與鐵礦都是屬於鋼鐵原料，大陸張開大口吃貨，全球廢鋼供需將趨於緊張，價格必持續走揚，為這波行情奠定紮實基礎。

此外，大陸最新政策明定，2021年鋼鐵總產量不得高於2020年，限產的結果勢必造成供給端受抑制，全球鋼鐵產銷進到全新格局，加上碳中和、邊境稅等環保成本一直向上墊高，低鋼價時代過去，高鋼價時代到來，全球各大高爐煉鋼廠積極布局，迎接鋼鐵盛世到來。