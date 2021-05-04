散裝船旺 台航獲利升溫

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）近半月天天漲，各種船型日租金全面開漲，慧洋-KY（2637）股價也持續衝高，成為散裝船股王，台航則因為股價相對偏低，加上今年新船加入數量多，股價落後補漲，後市可期。

BDI4月30日最新公告的指數再漲46點，指數來到3,053點，寫下11年以來的新高。租金方面，海岬型船舶日租金價格突破4萬元為4.06萬美元；8萬噸左右的巴拿馬日租金漲525美元，價格來到2.4萬美元；至6萬噸之間的散裝船，價格也很好，日租金達2.3萬美元。

慧洋目前旗下總計137艘船舶，平均船齡七年，穩坐國內散裝航運龍頭寶座，慧洋即將要公布的4月營收、獲利一定比3月還好。

台航4月交兩艘新船，讓4月的營收、獲利出現想像空間，而且新船都是目前市場上租金價格很好的船型，總船隊規模17艘，就有十艘這樣的船型；另外，台航雖然是以長租維持獲利穩定，約四成船舶是簽定長租加上BDI連動反應的租金合約，隨著指數上漲，台航獲利也會跟著攀升。台航持有陽明4.1萬張，成本也都非常低，台航的持有陽明的潛力獲利大增。