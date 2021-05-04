散裝船旺 台航獲利升溫

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）近半月天天漲，各種船型日租金全面開漲，慧洋-KY（2637）股價也持續衝高，成為散裝船股王，台航則因為股價相對偏低，加上今年新船加入數量多，股價落後補漲，後市可期。

BDI4月30日最新公告的指數再漲46點，指數來到3,053點，寫下11年以來的新高。租金方面，海岬型船舶日租金價格突破4萬元為4.06萬美元；8萬噸左右的巴拿馬日租金漲525美元，價格來到2.4萬美元；至6萬噸之間的散裝船，價格也很好，日租金達2.3萬美元。

慧洋目前旗下總計137艘船舶，平均船齡七年，穩坐國內散裝航運龍頭寶座，慧洋即將要公布的4月營收、獲利一定比3月還好。

台航4月交兩艘新船，讓4月的營收、獲利出現想像空間，而且新船都是目前市場上租金價格很好的船型，總船隊規模17艘，就有十艘這樣的船型；另外，台航雖然是以長租維持獲利穩定，約四成船舶是簽定長租加上BDI連動反應的租金合約，隨著指數上漲，台航獲利也會跟著攀升。台航持有陽明4.1萬張，成本也都非常低，台航的持有陽明的潛力獲利大增。

租金 慧洋

延伸閱讀

陽明今年挑戰賺三個股本！法人上修目標價至137元

今年缺櫃、明年缺船…貨櫃航運 超級多頭來了

航運大老：散裝迎長多格局

陽明 擬辦現增30萬張

相關新聞

散裝船旺 台航獲利升溫

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）近半月天天漲，各種船型日租金全面開漲，慧洋-KY（2637）股價也持續衝高，成為散裝船股...

寶齡新款試劑 獲衛福部核准

寶齡富錦（1760）昨（3）日宣布，該公司向衛福部食藥署（TFDA）提出「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑-卡匣式專案...

豐興鋼筋價 連六漲

豐興（2015）昨（3）日發布鋼筋價格，每公噸漲400元，為連六周上揚，受惠國際鋼鐵原物料走強，預期建築用鋼中長期看旺，...

亞德客目標價 喊到1,590元

工具機股王亞德客-KY（1590）公告第1季財報優於預期，看好今年成長力道，還上調全年資本支出，摩根士丹利等六外資最新看...

陽明今年挑戰賺三個股本！法人上修目標價至137元

第三大貨櫃航商中遠海控公告，今年第1季獲利躍升5,200%，第一大航商馬士基公布首季獲利，也繳出大增462%的好成績，宏...

晶碩上月營收 跳增九成

隱形眼鏡廠晶碩（6491）昨（2）日公告4月營收約4.7億元，為歷史次高、僅次於去年11月的5.3億元，年增逾九成；累積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。