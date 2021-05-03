亞德客目標價 喊到1,590元

工具機股王亞德客-KY（1590）公告第1季財報優於預期，看好今年成長力道，還上調全年資本支出，摩根士丹利等六外資最新看法，多達五家都上修亞德客獲利預測，最高目標價喊到1,590元，改寫市場對亞德客最高的股價預測。

六大外資最新對亞德客調整，包括摩根士丹利重申「優於大盤」，目標價1,430元上調到1,590元，同時上修樂觀情境的股價預測、高達1,925元。其次野村重申「買進」，目標價1,392元上修到1,509元，高盛維持「買進」，目標價1,350元升至1,500元。

摩根大通重申「優於大盤」，目標價1,370元提高到1,470元，瑞士信貸維持「優於大盤」、目標價1,450元，大和資本則重申「優於大盤」，目標價1,300元上修到1,380元。

摩根士丹利上調2022-2023年每股純益（EPS）預測至33.7元、38.9元，2021年則維持25-26元。野村更樂觀，推估亞德客2021-2023年EPS可達34.5元、39.7元及44.7元。

摩根士丹利表示，亞德客第1季營益率、獲利表現及EPS全面擊敗市場預測，營運展望進一步釋出四利多，分別是管理層上調今年營收目標、訂單能見度直達8-9月、在主要的大陸市場持續擴大份額、以及接單與出貨比（B／B ratio）達到1.2，凸顯後市還有強勁動能。

亞德客指出，大陸等地自動化需求持續提升，來自工資上漲、5G建設等結構性需求。伴隨需求成長，亞德客第1季庫存天數下滑到110天，遠低於常態的130-160天，近幾月產能利用率更達到110-120%。

摩根士丹利表示，亞德客在既有產品訂單滿手外，布局線性滑軌也有突破性發展，公司看好今年產能提高後，到2025年的產能及營收貢獻比穩定提高，營運目標設在人民幣40億元。