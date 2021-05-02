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鋼鐵股「三面護體」 旺到Q3
全球鋼市續旺，歐、美及亞洲地區半成品鋼胚價格甚至比中鋼熱軋底材還高，鋼價續漲沒有懸念，法人首選中鋼、中鴻、燁輝，認為在基本面、籌碼面、技術面「三面護體」下，看旺到第3季。
上市鋼廠主管說，鋼鐵製程由鐵礦砂煉鋼開始，鋼液產出後製成扁鋼胚半成品，再加工為熱軋、冷軋、鍍鋅等鋼捲，每個下製程價格都應高於上製程，否則就是行情倒掛、錯亂。
隨著國際鋼價走強，當前全球扁鋼胚半成品報價不斷創新高。歐洲方面，土耳其成交來自獨立國協板胚每公噸CFR（成本加運費） 880美元；亞洲方面，東南亞進口獨協鋼胚CFR 850美元成交，獨協胚最新對中國大陸報價已上達900美元。
台灣最新對國外扁鋼板採購價CFR 840美元，相當接近中鋼熱軋底材行情。換句話說，上製程扁胚價格已經追上下製程熱軋價，勢必推動熱軋行情再漲。
法人指出，由於熱軋全球缺貨和激漲，刺激扁鋼胚行情續揚，尤其中國大陸積極在國際間採購進料，更創造新的動能，大陸國內熱軋已漲到近900美元，出口報價更直接向FOB 950美元靠攏，優渥獲利進一步強化大陸向國外採購胚料意願，鋼價進到滾動式的良性循環。
上市鋼廠主管說，中鋼熱軋底材價格每公噸約850美元至870美元，幾乎等同當下國際扁鋼胚行情，「中鋼料堪稱是全球最便宜」，因此市場普遍預測中鋼6月盤價還要再漲，領軍鋼鐵股續往上攻堅。
中鋼母公司撐腰，子公司中鴻盤價繼續走高沒有懸念，中鋼最大客戶燁輝台灣及常熟廠近期業績突飛猛進，法人評估中鋼、中鴻、燁輝第2季獲利可期。
法人表示，鋼價多頭氣勢仍旺，尤其中鋼、中鴻、燁輝有基本面、籌碼面、技術面「三面護體」，前景令人期待。但也提醒，鋼鐵股熱到最高點，乖離率愈來愈大，短線要注意回檔調節，需有風險意識才能走長遠。
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