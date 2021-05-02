鐵礦砂價飆 鋼市添柴火

中鋼專家說，鐵礦砂行情來到十年高點，加上全球鋼材嚴重短缺，已達到2008年全球金融海嘯以來最高，滾燙的鋼市再添柴火，短期降溫不易。

根據最新商情顯示，澳洲62%粉礦價格CFR每公噸190.7美元，巴西65%鐵礦為CFR 226.2美元，都在高檔盤旋。中鋼市研專家指出，鐵礦價揚帶動鋼價走高，美國用於製造汽車和冰箱的主要鋼鐵材料價格，年初以來已上漲33%，在歐洲已上漲36.5%，歐美鋼廠對當地客戶的交貨期已推遲至10月，導致價格飆升主要原因是鋼材供應不足。

世界鋼鐵協會（WSA）資料顯示，3月歐洲鋼鐵產量年減7.1%，北美降8.9%，印度下降8.6%。美國鋼廠產能利用率依然只有約77%，新冠肺炎疫情是主因。

另方面，隨著海外需求和價格復甦，大陸鋼材價格在國際變得有競爭力，估計2021年大陸將出口鋼材約6,500萬公噸，較去年增加約1,100萬公噸，儘管出口將小幅增長，但在大陸高達10億公噸鋼材年產量中，出口僅占很小比例，表明國內下游需求相當強勁。

中鋼專家指出，大陸鋼材出口增長另一原因，是5月1日起鋼材出口退稅率下調或取消，出口商想要搶在4、5月前發貨，年初以來大陸國內鋼價已上漲約20%，華北唐山因環保削減鋼鐵產量，引發市場對供應緊張的擔憂，推動價格走高。