金控犀利 邁向百元股有譜

台股出現史上首見「十千金」，漲幅落後的金融股，迄今還沒有股價達到三位數的「百元股」，專家認為，今年金控整體獲利高成長，目前法人圈除關注富邦金超乎預期的高股利外，也熱議金控雙雄今年是否能賺一個股本，在大盤類股良性輪動下，有金控股晉升百元俱樂部值得關注。

台股4月再創新高，高價股聯發科大漲帶動下，力旺、富邦媒股價也衝上千元大關，締造台股史上首見的「十千金」紀錄。這「十千金」多集中科技股，部分如亞德客、富邦媒分屬工具機、新媒體產業，金融股兼具基本面高成長、高現金股息殖利率概念，迄今股價漲幅落後大盤，且成交比重仍多在5%以下，具備補漲空間。

在台股出現十千金後，高價股向上也會帶動相對低價股表現，類股良性輪動下，今年獲利大幅成長的金控雙雄富邦金與國泰金，首季已賺逾500億元、第3季獲利高峰可期下，是否會受到激勵出現金控史上第一檔百元股，成為法人與市場關注話題。

不具名分析師指出，富邦金與國泰金雙雄旗下壽險，保守估計到今年第3季的累計獲利即可超越去年全年，銀行端今年獲利也可優於去年，雙雄獲利續創新高且高幅度成長可期。賺逾一個股本則要看第2季操作實現獲利、新台幣後續走勢、避險操作勝率等而定。

第一金投顧董事長陳奕光認為，金控股股價淨值比普遍在一倍以上，不比國際大型金融股如美國可達三倍以上，倘若第2季金控雙雄獲利與首季相當，明年股息可期，市場有機會調整對其股價淨值比評價。不過，壽險獲利爆發與投資操作關聯性高，相對十千金有較穩定成長的經常性收益，這可能也會牽動法人尤其外資對金控的評價，但目前來說確實股價是委屈了。