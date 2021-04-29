印度疫情推升棉花價格漲勢 南紡、大東、東和股價創高

印度疫情大爆發，已連續多天單日確診人數超過30萬人，今天再公布新增37.9萬人染疫，創歷史新高。由於印度是全球棉花生產大國，包辦全球近四分之一棉花供應，棉花市場供應吃緊給推升價格漲勢再起，國內南紡（1440）、大東（1441）、東和（1414）等棉紡廠有望受惠。

去年底到今年初，美國政府基於保護人權等考量，宣布對新疆棉製品實施禁令，由於大陸棉花產量占全球棉花供應量超過兩成，且主要產地就在新疆，此舉造成市場供應短缺，棉花價格從去年中每磅大約60美分，一路飆到今年2月最高衝上93美分。

不過3月新疆棉爭議擴大，大陸展開反抵制，包括H&M、Adidas、Nike等表態禁用新疆棉的國際知名品牌都被捲入其中。紡織業者觀察，中國大陸的民族主義發酵，迫使國際品牌態度出現軟化跡象，對於新疆棉禁令可能鬆綁，這使得3月底、4月初棉花價格回檔至每噸80美分附近。

但現在印度又爆發嚴重疫情，由於印度是全球數一數二的棉花生產國，與美國、大陸並列，包辦全球近四分之一的棉花生產，而現在正值印度棉花播種的季節，但因為疫情，造成人力短缺，可能影響後續全球棉花供應，推升棉花價格漲勢再起，本周再度站回每磅90美分的高檔區。

這對於國內南紡、大東、東和等紡紗廠有利，因為印度疫情拖累當地紡織產業鏈生產，部分品牌開始出現轉單，將訂單從印度轉出，國內棉紡廠有機會獲得轉單效應。

其次，隨著棉花價格上漲，業者可以轉嫁調升棉紗價格，有利公司營收獲利。

第三，國內棉紡廠都會備有一些棉花庫存，隨著棉花價格上攻，將可受惠原料庫存的漲價效益。以南紡為例，目前棉花庫存將近7個月，而且平均庫存價位約每磅70美分，對照目前價格來到每磅90美分，南紡、大東、東和可以用低價原料庫存生產銷售高價產品，利差空間擴大。

受此激勵，南紡近一個半月股價幾乎已翻漲一倍，今天再上漲0.05元，收在28.25元，創下近20多年來的股價新高。大東今天股價也拉出連續第二根漲停板，終場收在13元，創下近20個月新高，半個月波段漲幅超過五成。東和今天上漲0.25元，收在18.2元，同樣創下20年以上新高。