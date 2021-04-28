歷史新高 富邦媒Q1每股賺5.57元

富邦媒（8454）公布第一季財報，營收達183.6億元，年增21.6%，創同期新高，稅後純益7.8億元，每股純益5.57元，年增76.6%，獲利也刷新單季歷史最佳表現。

富邦媒表示，第一季momo網路購物業績佔公司營業額逾九成，年增24.5%。五大品類穩健成長，其中流行精品消費力道回升，成長幅度38.8%位居第一，而後疫情時代，momo會員的黏著度也持續提升，截至本季momo累積會員數達1026萬，在每月不重複訪客、活躍會員數皆維持雙位數成長。

富邦媒指出，今年第一季永康物流中心啟用，強化南台灣物流網絡的服務能量；而南區大型自動化物流中心也將於第二季動土，在中部地區momo物流布建拓展腳步也不停歇，除目前現有的六座衛星倉外，也於台中工業區覓尋近萬坪中部主倉建置理想標的物，以期為中台灣最後一哩路的物流服務添翼。

富邦媒也說，為提供消費者更加便利的購物體驗，momo購物網「5小時超市」1月上線試營運，服務以「購物鄰距離」為出發點，首波鎖定雙北指定地區，透過AI大數據從數百萬件商品中精選集結出5000件熱銷品，打造5小時內快訂快到服務，服務上線至今業績已達翻倍成長。

展望第二季，迎來母親節採買商機，富邦媒表示，首波專櫃美妝母親節早鳥預購會業績開紅盤，整體銷售年增3成，其中歐美系專櫃品牌如品木宣言、歐舒丹、赫蓮娜等，已經繳出翻倍成長佳績。