中光電Q1 EPS達0.99元；越南二廠擴產地點季末拍板

中光電（5371）今（27）日召開線上法說會，公布今年第1季合併財務報表，以期末股數計算的每股純益（EPS）達0.99元。

中光電今年首季合併營業收入淨額100.23億元，由於傳統淡季以及供應鏈與航班短缺影響，季減13%，但較去年同期成長20%。合併毛利率較前一季的17.5%減少1個百分點至16.5%，但較去年同期15.8%則增加0.7個百分點，主要是因廠稼動率提升及營收增加所致。

合併營業淨利為0.78億元，季減62%，但較去年同期合併營業淨損1.89億元則大幅增加2.67億元。歸屬母公司股東的淨利為3.86億元，比上一季4.18億元減少7.6%，但較去年同期淨利500萬元則大幅成長。首季以加權平均流通在外股數計算的每股盈餘為0.93元，但以期末股數計算的每股盈餘則為0.99元。

中光電節能產品第1季營收約51.14億元，出貨量約1,251.8萬片/台，分別較上季減少7%及1%，主要是因TV出貨數量受限於海運貨櫃缺少而無法滿足訂單需求。相較於去年同期則因受惠於宅經濟與教育需求帶動TV/PID及NB機種出貨成長，季營收年增19%，出貨量亦大幅成長49%。

針對今年第2季營運，林惠姿總經理表示，宅經濟需求動能延續，雖然面臨缺料、缺櫃等影響，但第2季各產品線出貨皆呈現上揚走勢，整體出貨量可望季增一成左右，其中尤以TV/PID出貨成長幅度最大，將帶動平均出貨單價攀升。

展望未來營運發展，由於客戶需求呈現淡季不淡旺季更旺的趨勢，在TV/PID需求增加，以及NB新客戶之挹注下，林惠姿看好今年整體出貨量將有20%左右成長。

針對海外擴廠進度，林惠姿表示，越南一廠及吳江廠區的產能擴充將依計畫逐步於第2季完成，預期對節能產品2021年的整體營運有正面貢獻；同時，也預計將於第2季底前確定越南二廠的建置地點，並規劃後續建廠細節，以滿足客戶2022年的訂單需求。