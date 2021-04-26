快訊

評／中共六年內武力犯台？美印太司令警告的意義

奧斯卡／完整得獎名單出爐 「游牧人生」 奪三大獎成大贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼續搶當航海王！陽明、中航、萬海盤中攻漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
股價繼續搶當航海王，塞港、缺工無解，造成全球貨櫃輪運價再度飆漲。圖為長榮海運貨櫃輪。 本報系資料庫
股價繼續搶當航海王，塞港、缺工無解，造成全球貨櫃輪運價再度飆漲。圖為長榮海運貨櫃輪。 本報系資料庫

股價繼續搶當航海王，塞港、缺工無解，造成全球貨櫃輪運價再度飆漲，另外，貨櫃需求強勁的排擠效應，也漫延到散裝，BDI指數23日收盤時來到連7漲2788漲38點，推升航運今（26）日全面走強。陽明（2609）、中航（2612）、萬海（2615）、台航（2617）、裕民（2606）全面攻漲停。

BDI指數今天股落後的陽明直接攻上漲停，來到66.4元，萬海也是以漲停鎖住90.2元，散裝船的中航、台航同樣亮燈攻上漲停外，長榮海運（2603）漲幅達9%、慧洋-KY（2637）雖然被分盤交易，漲幅也有7.8%，貨攬的台驊（2636）漲幅達7.7%。

各船型的日租金也跟著飆漲，其中，又以載運鐵礦砂的海岬型漲最兇，日租金價格來到3.4萬美元，以現在的日租金價格分析，海岬型的較去年低檔大漲近15倍，近一周上漲21%、近一個月漲幅81%，推升國內海岬型為主的業者中航、裕民及新興（2605）走強。

外資今天又有新報告，根據說上海航運指數運價一周上漲5.2%創新高，預估高運價將延續至第二季，持續看好長榮，繼續喊買進，目標價格95元，以現在的股價計算，預估股價還有3成的上漲空間。另外的法人也分析，到目前為止，貨櫃運價還是持續飆漲，不只是第一季，全年獲利想像空間增加。

遠東（2845）到美西的價格一周漲幅達12%，每40呎櫃的價格來到4967美元，其餘主要港口漲幅也都達3%以上，而且根據統計，遠東到美西、美東及地中海三大航線運價已經同步創歷史新高，也推升航運，陽明股價直接衝漲停，長榮漲幅也達9%、76.3元。

這波全球海運市場多頭行情完全脫離業界正常的判斷，運價衝高後，讓貨櫃三雄今年全年的營收、獲利出現想像空間；長榮、陽明及萬海上周雖然出現大量還一度重挫，然而，市場認為，以陽明元月EPS就達2.32元，貨櫃三雄第1季的獲利想像空間大增。使得國內的投資人都搶當航海王，推升長獲利股價不斷衝高，市值也跟著攀升。

陽明 長榮海運

延伸閱讀

男大生100萬投航運股！單月賺「347萬」創紀錄 網喊：太神

醫師+工程師雙身份 陽明交大將成立科技導師群

小資族變心！他們為何改愛中鋼、長榮 賣掉台積電、大立光？

海運三雄 Q1盈餘將躍升

相關新聞

繼續搶當航海王！陽明、中航、萬海盤中攻漲停

股價繼續搶當航海王，塞港、缺工無解，造成全球貨櫃輪運價再度飆漲，另外，貨櫃需求強勁的排擠效應，也漫延到散裝，BDI指數2...

官田鋼 下月盤價漲1,000元

反應國際鋼價熱況，主力盤線廠官田鋼（2017）調高5月盤價每公噸1,000元，預期後市行情續旺，中長期展望樂觀。

三陽外銷接單 成長50％

三陽工業（2206）董事長吳清源表示，國際機車市場需求強勁，三陽今年接獲的外銷訂單較去年增加五成，將有效挹注公司營收。但...

台玻 營運持續轉強

原物料飆漲，加上中國大陸擴大基礎建設，帶動玻璃需求量攀升；台玻（1802）表示，去年下半年開始大陸市場已恢復正常銷售水準...

散裝貨運 獲利吃補

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）近月來急漲，迄上周五（23日）為止已連七漲，指數收2,788點，續創11年來新高紀錄，帶...

氣立迎旺季 接單火熱

氣動元件廠氣立（4555）昨（23）日召開線上法說，表示以目前公司接單出貨狀況來看，包括電子、機械、汽車等產業需求增幅都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。