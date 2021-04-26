繼續搶當航海王！陽明、中航、萬海盤中攻漲停

股價繼續搶當航海王，塞港、缺工無解，造成全球貨櫃輪運價再度飆漲，另外，貨櫃需求強勁的排擠效應，也漫延到散裝，BDI指數23日收盤時來到連7漲2788漲38點，推升航運今（26）日全面走強。陽明（2609）、中航（2612）、萬海（2615）、台航（2617）、裕民（2606）全面攻漲停。

BDI指數今天股落後的陽明直接攻上漲停，來到66.4元，萬海也是以漲停鎖住90.2元，散裝船的中航、台航同樣亮燈攻上漲停外，長榮海運（2603）漲幅達9%、慧洋-KY（2637）雖然被分盤交易，漲幅也有7.8%，貨攬的台驊（2636）漲幅達7.7%。

各船型的日租金也跟著飆漲，其中，又以載運鐵礦砂的海岬型漲最兇，日租金價格來到3.4萬美元，以現在的日租金價格分析，海岬型的較去年低檔大漲近15倍，近一周上漲21%、近一個月漲幅81%，推升國內海岬型為主的業者中航、裕民及新興（2605）走強。

外資今天又有新報告，根據說上海航運指數運價一周上漲5.2%創新高，預估高運價將延續至第二季，持續看好長榮，繼續喊買進，目標價格95元，以現在的股價計算，預估股價還有3成的上漲空間。另外的法人也分析，到目前為止，貨櫃運價還是持續飆漲，不只是第一季，全年獲利想像空間增加。

遠東（2845）到美西的價格一周漲幅達12%，每40呎櫃的價格來到4967美元，其餘主要港口漲幅也都達3%以上，而且根據統計，遠東到美西、美東及地中海三大航線運價已經同步創歷史新高，也推升航運，陽明股價直接衝漲停，長榮漲幅也達9%、76.3元。

這波全球海運市場多頭行情完全脫離業界正常的判斷，運價衝高後，讓貨櫃三雄今年全年的營收、獲利出現想像空間；長榮、陽明及萬海上周雖然出現大量還一度重挫，然而，市場認為，以陽明元月EPS就達2.32元，貨櫃三雄第1季的獲利想像空間大增。使得國內的投資人都搶當航海王，推升長獲利股價不斷衝高，市值也跟著攀升。