原物料飆漲，加上中國大陸擴大基礎建設，帶動玻璃需求量攀升；台玻（1802）表示，去年下半年開始大陸市場已恢復正常銷售水準，加上去年中南方水災，持續推升玻璃價格、銷售量持續上揚，預計今年台玻營運將持續轉強。

中國玻璃期貨報價迄上周五（23）日，每噸已達人民幣2,259元，站穩歷史天價。同步觀察國內玻璃產業龍頭台玻三月合併營收達48.94億元，月增76.1%、年增61.2%，創下單月歷史新高。並推升首季營收衝上116.7億元、年增65.7%，營運表現為史上最旺淡季。

台玻強調，公司去年第3季起營運轉強，主要是建築玻璃價格上揚，加上中國大陸市場賺錢了，以致去年下半年營運逐季獲利攀升；台玻去年營收達419.07億元、年增0.3%，毛利部分則因玻璃價格上漲，推升毛利率大增8.5個百分點至16.8%，更讓本業營業利益達25.34億元，大幅優於前年虧損9.17億元，集團稅後純益達24.68億元，每股純益為0.89元。

台玻董事會擬每股配發0.5元現金股利，以昨日漲停收盤價28.35元，若後續順利填息，現金殖利率為1.76%；台玻將在6月11日舉行股東常會。