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三陽外銷接單 成長50％

經濟日報 / 記者邱馨儀╱台北報導

三陽工業（2206）董事長吳清源表示，國際機車市場需求強勁，三陽今年接獲的外銷訂單較去年增加五成，將有效挹注公司營收。但由於晶片短缺、海運缺櫃等等問題，今年實際的外銷規模雖然還無法預估，但相對於去年的25萬台外銷量，至少會增至30萬台以上。

三陽工業去年機車銷售大幅成長，在台市占率並達到28%以上。不過今年面對電動機車反撲、競爭對手山葉機車新車加入，預期三陽今年在台灣機車市場的市占率將降為25%到26%之間。

吳清源對此表示，去年三陽快速對應七期環保的機車，有效搶走不少原屬於對手的客層，但今年各家車廠的七期車款到位，這部分因素排除，再加上對手的新車上市，電動機車增溫，都是三陽市占率小跌的重要因素。不過三陽公司的目標並非銷售台數的大量增加，而是質的提昇，希望品牌力持續提高，有助於公司高階車款銷售增溫，對公司與消費者的效益更大。

三陽公司第1季的營收成長約兩成，機車內銷市場較去年同期衰退、四輪業務成長，機車外銷大幅增加是帶動公司營收成長的主要因素。預期今年外銷機車市場需求仍然強勁，供不應求的情況持續不變，但由於海運缺櫃與運價的問題，三陽大陸據點有為數可觀的機車待出貨，無法完全消化訂單需求。

三陽 車市

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