波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）近月來急漲，迄上周五（23日）為止已連七漲，指數收2,788點，續創11年來新高紀錄，帶旺散裝貨運船商，本季獲利可望很有看頭，其中，裕民（2606）、慧洋-KY最受惠，其次中小型船商，如正德、中航、新興等，也將雨露均霑。

慧洋是國內散裝船龍頭，旗下擁有逾140艘船舶，裕民是遠東集團在國內的八大上市公司之一，散裝船十年前海岬型日租金飆上10萬美元天價後，出現長達十多年整理行情，兩大散裝船商近期成為資金寵兒，後市值得關注。

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）漲勢愈來愈瘋狂，各種船型日租金價格大漲，海岬型船舶23日日租金再漲2%站上3.4萬美元，裕民有近七成船舶為現貨船，隨海岬型、巴拿馬型租金價格走揚，裕民營收、獲利會逐季攀升，第2、3季營收獲利看俏。

特別的是，近期波羅的海-海岬型指數來到4,192點，漲115點，漲幅達2.82%，漲勢最為凌厲，而裕民為海岬型船龍頭，旗下擁有15艘該型船舶，可望成為最大贏家。

裕民過去在集團中很少人會注意他，但十年前散裝船多頭行情大好時，全台都知道遠東集團有一家海運公司就是裕民，且裕民還是全台最大散裝船公司，今年股民搶當航海王。裕民上周五（23日）收61.8元，自2月低檔上漲以來漲幅近倍。

去年第4季海岬型、巴拿馬型船舶租金只是小幅反彈，平均只有1萬多美元，裕民去年第4季獲利已急速反彈達4.19億元，每股純益0.5元，推升去年全年淨利達8.78億元，每股純益1.04元。

據了解，裕民船型布局以中、大型市場為主，擁有船型包括海岬型、巴拿馬型、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪（VLCC）及超大型礦砂船（VLOC）等，自有散裝船隊平均年齡約六年，總船數57艘，還有八艘在建。

最近市場很熱絡的海岬型，裕民有15艘，巴拿馬型11艘，輕便極限型六艘；由於現貨船舶近七成，隨著日租金運價反彈，裕民今年營運可望有不錯表現。

法人分析，「黃小玉」上漲後，鐵礦砂等原物料也跟著飆漲，疫情改變全世界生態，今年市場需求很強勁，散裝船經過十年低迷，造船數量也到谷底，供、需失衡。加上大陸減少採買澳洲原物料後轉向巴西，巴西運至大陸需三個月，澳洲僅需一個月，船舶天數拉長，需求更吃緊。