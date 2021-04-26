官田鋼 下月盤價漲1,000元

反應國際鋼價熱況，主力盤線廠官田鋼（2017）調高5月盤價每公噸1,000元，預期後市行情續旺，中長期展望樂觀。

法人表示，官田鋼是線材單軋廠，以小鋼胚為原料軋製盤元，供螺絲螺帽及手工具業使用，近年因業務量低迷，積極為鋼鐵同業代工。

受惠美國、大陸投入數以兆美元計的龐大經費從事基礎建設，螺絲扣件產品需求大增，上游小鋼胚半成品等盤線原料供不應求，行情大幅調漲，官田鋼5月新價，包括低碳五金用K料盤元、螺絲用A料盤元、以及各項加工後成品用黒鐵絲、炖線等線材、鍍鋅鐵線、建築用螺桿(牙條)等各項產品每公噸調漲1,000元，有效挹注第2季營運。

官田鋼指出，國際鋼價持漲，來自下游的需求有增無減，加上國際原料小鋼胚近日走高，亞洲方胚交價易每公噸漲到660~670美元，成本端不斷墊高。綜合盤元線材價格走勢，官田鋼從1月至5月盤元線材每公噸累計大漲8,000元，預期漲勢仍有動能，後市不看淡。