成衣三雄去中國化 拚擴產
新疆棉爭議延燒，全球紡織成衣業加速「去中國化」，國內成衣三雄因早一步南向布局，喜迎轉單，包括儒鴻、聚陽、廣越最近都忙著擴產，可望支撐未來幾年營運成長。
今年第1季才剛過，儒鴻、聚陽、廣越訂單能見度都已看到年底，且未來二、三年展望持續樂觀，主因之一就是去中國化。
根據統計，2018年大陸紡織品輸美占比為33%，2019年掉到29％，2020年掉到23.7%，下降幅度非常快。國內成衣三雄因主要生產基地已轉到越南和印尼，很多商機一直從大陸轉過來。
由於需求強勁，國內成衣三雄今年擴產動作都相當積極。紡織股王儒鴻總投資額高達52億元的印尼設廠計畫，一期廠預計7月裝機，目標11月試產，今年底要開出56條成衣生產線。且二期計畫無縫接軌，本月就會發包興建，明年第2季試量產。儒鴻董事長洪鎮海已預告，只要品牌客戶沒有發生太大變化，儒鴻營收可望一路成長到2025年。
同樣樂觀的還有聚陽，配合訂單強勁，周理平喊出，聚陽今年產能將大舉擴增20%-30%，規模為近年之最，且一直到2025年，接下來每年產能擴充幅度也要達到10%-15%。
羽絨衣代工大廠廣越今年也預計增加12條生產線，明年再增加20條以上。廣越總經理吳朝筆分析，廣越約旦廠具有免稅基地優勢，出口到美國、歐盟都免關稅，最近有大客戶把訂單從孟加拉轉過來，為接下來擴產重點。
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